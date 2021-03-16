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ضبط عاطل يدير مسكنه وكرا لتصنيع العقاقير المخدرة بمدينة نصر

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ضبط عاطل يدير مسكنه وكرا لتصنيع العقاقير المخدرة بمدينة نصر ضبط عاطل يدير مسكنه وكرا لتصنيع العقاقير المخدرة بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

03:37 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بتصنيع الأقرص المخدرة بقصد الاتجار بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في تصنيع المواد المخدرة (الأقراص مخدرة) بقصد الإتجار بها ويتخذ من شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من المواد التي تُستخدم في عملية التصنيع - كمية من الكبسولات الفارغة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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