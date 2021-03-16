أخبار عاجلة

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه -
البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الإستروكس بالدرب الأحمر

Print
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الإستروكس بالدرب الأحمر ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الإستروكس بالدرب الأحمر

مصراوي Masrawy

02:27 م الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج مخدر الإستروكس في الدرب الأحمر.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي وأنهما تحصلا عليها من شخصين آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس ومجموعة من الأدوات والمواد التي يتم استخدامها في عملية تصنيع مخدر الاستروكس- هاتف محمول.

بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة باستخدام المضبوطات حيازتهما وترويجها على عملائهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية