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نسيان وخلل بالاتجاهات.. جراحة نادرة تنقذ مريضة من ورم دماغي بتبوك

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نسيان وخلل بالاتجاهات.. جراحة نادرة تنقذ مريضة من ورم دماغي بتبوك نسيان وخلل بالاتجاهات.. جراحة نادرة تنقذ مريضة من ورم دماغي بتبوك
نفذها فريق طبي بمستشفى الملك خالد لتنتهي آلام بالرأس استمرت 4 أسابيع

نسيان وخلل بالاتجاهات.. جراحة نادرة تنقذ مريضة من ورم دماغي بتبوك

أسهم، بفضل الله، فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بتبوك، في إنهاء معاناة مريضة من آلام في الرأس استمرت معها ما يقارب 4 أسابيع، مما سبب لها مشاكل في الاتجاهات وكذلك في النسيان؛ حيث كان يشكل خطورة على حياتها.

وأوضحت "صحة تبوك"، أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة بالرنين المغناطيسي، تبين وجود ورم في الجهة اليسرى من الدماغ حجمة 4*4*5 سم في المنطقة الحركية ومنطقة النطق.

وخضعت المريضة لعملية جراحية نادرة ودقيقة ومعقدة لإستئصال الورم والتي استغرقت أكثر من 4 ساعات تحت المجهر وبدون أي مضاعفات أثناء وبعد العملية، كما لم يحدث لها أي مضاعفات عصبية ولله الحمد، وحالتها الصحية حالياً جيدة؛ حيث تتلقى الرعاية الطبية المناسبة في قسم جراحة النساء بالمستشفى.فريق طبي مستشفى الملك خالد بتبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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