أخبار عاجلة

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه -
البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة" بالأزهر

Print
انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة" بالأزهر انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة" بالأزهر

مصراوي Masrawy

01:09 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية»، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة، على مدار يومين عبر تقنية « كونفرانس».

ومن المقرر أن تشهد فعاليات هذا اليوم أربع جلسات، تناقش الجلسة الأولى منها إسهامات الفارابي في الجانب الفلسفي، وتناقش الجلسة الثانية والثالثة -من خلال مجموعة من البحوث العلمية- إسهامات الفارابي في الجانب الأخلاقي والسياسي، في حين تشهد الجلسة الختامية إلقاء البيان الختامي للمؤتمر للدكتور نظير عيَّاد، أمين عام المؤتمر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

يأتي هذا المؤتمر في إطار عناية الأزهر الشريف بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، ويستهدف المؤتمر تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدَّموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدِّمه حاضرهم قياسًا على ما قدَّمه ماضيهم، خصوصًا أنه ماضٍ يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثَّرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

وانطلقت أمس، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظِّمه الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة "إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية"، على مدار يومين عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

شبكة عيون الإخبارية