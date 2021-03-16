أمانة جدة تغلق 99 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

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بعد تنفيذ 4310 جولات ضمن حملات الرقابة الميدانية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4312 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 99 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 159 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.



أمانة محافظة جدة