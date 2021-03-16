أمانة العاصمة المقدّسة تصادر طنين من الخضراوات والفواكه

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ضمن جهود بلدية المسفلة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين

واصلت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية المسفلة، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهود الأمانة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وقامت بلدية المسفلة بإتلاف "طن" من الأدوات المنزلية المستعملة التي تباع من قِبل الباعة الجائلين في حوش بكر بشارع المنصور، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل، إضافةً إلى مصادرة 1398 كجم من الخضراوات المتنوعة وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكّد من سلامتها.

وقامت الفِرق الرقابية بقسم الأسواق التجارية في بلدية العتيبية الفرعية، بحملة رقابية مكثّفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 788 كجم من الخضراوات والفواكه، وإتلاف 9 عربات خشبية تستخدم لنقل وبيع الخضراوات، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها إلى جمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكل الظواهر السلبية، مقدمةً شكرها الجزيل للتعاون المثمر من جميع المواطنين والمقيمين، حاثةً الجميع على مواصلة الإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.أمانة العاصمة المقدسة