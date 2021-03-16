أخبار عاجلة

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه -
البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. رفع سعر البنزين بأكثر من 50% في سوريا

Print
وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. رفع سعر البنزين بأكثر من 50% في سوريا وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. رفع سعر البنزين بأكثر من 50% في سوريا

مصراوي Masrawy

12:56 م الثلاثاء 16 مارس 2021

دمشق- (بي بي سي):

رفعت السورية سعر البنزين بأكثر من 50 في المئة، في ظل تفاقم أزمة شُح المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء الاثنين، قرارها تعديل سعر ليتر البنزين الممتاز، أوكتان 90، إلى 750 ليرة سورية، بعدما كان 475 ليرة، بزيادة قدرها نحو 58 في المئة.

وزادت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة لليتر الواحد، بعدما كان 1300 ليرة، في زيادة تقدر بنحو 54 في المئة.

وقررت الوزارة تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة ب 2700 ليرة في السابق. وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر البنزين، في وقت تسجل فيه الليرة السورية انهياراً متسارعاً.

وتخطى سعر الصرف، في الآونة الأخيرة، عتبة 4200 ليرة في مقابل الدولار، في السوق السوداء، في حين يعادل سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي 1256 ليرة في مقابل الدولار. وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها تدابير التصدي لوباء كوفيد-19.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

شبكة عيون الإخبارية