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وزيرة البيئة تستعرض إجراءات الانتقال للعاصمة والحوافز المقدمة للموظفين

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وزيرة البيئة تستعرض إجراءات الانتقال للعاصمة والحوافز المقدمة للموظفين وزيرة البيئة تستعرض إجراءات الانتقال للعاصمة والحوافز المقدمة للموظفين

مصراوي Masrawy

01:00 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة سير العمل وإجراءات وخطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الخاصة بالتحول الرقمي ، حيث تم عرض حزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية ليتسنى للعاملين بالدولة أداء مهامهم بسلاسة ويسر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن حزمة الحوافز التى تقدمها للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية تتنوع بين توفير بدل انتقال، أو الحصول على شقة مدعومة من الدولة بسكن بمدينة بدر أو بحى الR3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت فؤاد بالخطة المتكاملة التي وضعتها الدولة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين المنتقلين للعاصمة وفقاً لنتائج اختبارات تقييم الأداء وما أسفرت عنه الإحتياجات التدريبية ، وجارى استكمال الدورات التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين على حزم تدريبية رئيسية كبرامج الأساسيات ، وبرامج الجدارات ، والتدريب على التطبيقات الجديدة ، بالإضافة إلى خطة متكاملة لرفع القدرات الرقمية للعاملين بما يتناسب وبيئة العمل الجديدة المقرر الإعتماد عليها بالعاصمة الإدراية، إيماناً من الدولة بأن رفع قدرات العاملين سيسهم في النهوض بالعمل الحكومي، ويحقق قدراً أكبر من الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يسهم في نهاية الأمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد تفقدت مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الذى تم بنائه بشكل متوافق بيئياً ، حيث يراعى ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة في التوسع في المباني المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة.

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