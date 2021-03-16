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السياحة: تعيين "إيمان قنديل" رئيسا لقطاع الشركات والمرشدين السياحيين

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السياحة: تعيين "إيمان قنديل" رئيسا لقطاع الشركات والمرشدين السياحيين السياحة: تعيين "إيمان قنديل" رئيسا لقطاع الشركات والمرشدين السياحيين

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01:00 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم قراراً بتعيين إيمان أحمد أبو الفتوح قنديل المستشار الحالي للوزير للرقابة على الشركات السياحية مساعداً للوزير لشؤون شركات السياحة، على أن تتولى الإشراف العام على الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في ضوء بلوغ الدكتور مجدي شلبي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة السن القانوني للمعاش بتاريخ 14 مارس الجاري.

جدير بالذكر، أن إيمان قنديل من أبناء الوزارة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في كافة الأعمال المتعلقة بشركات السياحة، حيث عملت بقطاع شركات السياحة بالوزارة منذ عام 1992 وتدرجت في المناصب حتى شغلت منصب رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، ثم تم تعيينها عام 2017 خبيرا لشئون الشركات السياحية بالوزارة، ثم مستشاراً للوزير للرقابة على الشركات السياحية منذ 2019 وحتى تاريخه.

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