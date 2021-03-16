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محافظ القاهرة: المواطنون سيشاهدون موكب المومياوات الملكية أمام شاشات التليفزيون

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محافظ القاهرة: المواطنون سيشاهدون موكب المومياوات الملكية أمام شاشات التليفزيون محافظ القاهرة: المواطنون سيشاهدون موكب المومياوات الملكية أمام شاشات التليفزيون

مصراوي Masrawy

12:48 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة استعداداتها المكثفة للحدث الكبير الذي ينتظره المصريون والعالم ويعد الأول من نوعه في العالم لنقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط .

ومن المتوقع أن تخلو شوارع العاصمة والمحافظات في هذا اليوم من المارة والسيارات حيث سيجلس المواطنون أمام شاشات التليفزيون لمتابعة هذا الحدث الفريد والحفل المبهر الذي تعمل كل أجهزة الدولة على خروجه بالشكل اللائق باسم وعظمة الأجداد .

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أن المحافظة تكثف من أعمالها لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها لمراجعة جاهزية الشوارع منذ خروج الموكب من المتحف المصري بالتحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتي الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب .

ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات .

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة في المنطقة .

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول ، والملكة حتشبسوت ، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات .

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