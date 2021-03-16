"رَوّق ع الآخر" تجربة صحية في أحضان العلا لأول مرة.. تعرّف عليها

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تجارب سياحية مذهلة لأول مرة

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مجموعة من الأنشطة والفعاليات الصحية المتنوعة والجديدة في قلب الطبيعة والهواء الطلق للعلا خلال شهر مارس الحالي؛ حيث توفر البيئة الساحرة للعلا فرصة للاستمتاع بتجربة صحية لا مثيل لها، مع استرخاء المشاركين في الأنشطة وتجديدهم لشبابهم بالمشاركة في أنشطة جماعية ممتعة وسط عجائب العلا الطبيعية، بعيدًا عن الضوضاء والحشود.

أحد أبرز الأنشطة في العلا هذا الشتاء، تجربة "سدو اسكيب" أو "نفاذ السدو" الواقعة بين جبال العلا في منطقة نائية تملؤها الصخور والرمال.

يحظى الزوار بفرصة المشي حول الموقع واستكشاف الجبال المحيطة واستنشاق الهواء النقي لصحاري العلا، كما يسترخي الزوار بجلوسهم في خيمة واسعة بالقرب من الصخور مع استماعهم للعروض الموسيقية الساحرة والمميزة للمكان. وفي داخل الخيمة يمكن للزائر لعب الشطرنج، أو تذوق المشروبات والوجبات السريعة اللذيذة، أو مشاهدة النجوم، أو التدفئة بالقرب من نار المخيم.

أحد الأنشطة الأخرى، تجربة تأمّل الصوت؛ وهي رحلة صوت عميقة تنتقل لكل أعضاء الجسد؛ لينتج عنها التناغم والتوازن بين الجسد والعقل بطريقة علاجية استرخائية.. تقود هذه الجلسات أخصائية معتمدة للعلاج بالصوت، وستبدأ رحلة الغمر الصوتي باستخدام مختلف الأدوات المنتقاة بعناية ودراسة تامة؛ بهدف الانتفاع من هذه التجربة والاستمتاع بها والاسترخاء في أحضان جبال العلا. ويمكن المشاركة في هذه التجربة 3 مرات في اليوم، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت؛ حيث يمكن المشاركة في حصة "يا صباح الخير" صباحًا، أو حصة "روق ع العصرية" عند الظهيرة، أو حصة "روقان ع الآخر" بعد العصر. كما يمكن المشاركة في الحصص الصباحية والمسائية يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما في مزرعة شلال أو مزرعة مذاق العلا؛ فيمكنك حجز جلسة يوغا تأملية في أكثر المواقع مثالية. وسط الأشجار والزهور والهواء المنعش.. قم بارتداء الثياب المريحة وأحضر معك سجادة اليوغا الخاصة بك، ثم استرخِ وتنفس هواء العلا النقي.

كما سينال زوار العلا فرصة المشاركة في تجربة فنية في قلب صحراء العلا وتحت سقف نجومها في حديقة الوادي.

وسيحصل كل شخص في المجموعة على أداة إيقاع من قلب إفريقيا، وستقود هذه المجموعات قائدة متخصصة بالصوت والإيقاع؛ للعمل سويًّا للوصول للمتعة والتناغم في الإيقاع الصوتي للطبول في الصحراء. هذه التجربة مليئة بالحماس والبهجة والنشاط، كما تساعد المشاركين على الاستمتاع والاتحاد كفريق واحد متكامل ومتناغم، وتجري التجربة كل مساء من الثلاثاء إلى السبت.

الهيئة الملكية لمحافظة العلا