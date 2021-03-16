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سلوفينيا تعلق استخدام لقاح استرازينيكا بصفة مؤقتة

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سلوفينيا تعلق استخدام لقاح استرازينيكا بصفة مؤقتة سلوفينيا تعلق استخدام لقاح استرازينيكا بصفة مؤقتة

مصراوي Masrawy

12:49 م الثلاثاء 16 مارس 2021

ليوبليانا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة في سلوفينيا، اليوم الثلاثاء، تعليق استخدام لقاح استرازينيكا ضد المستجد بصورة احترازية في حملات التطعيم الوطنية؛ لتنضم إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي في هذه الخطوة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية السلوفينية "إس تي إيه"، نقلا عن وزير الصحة في سلوفينيا يانيز بوكلوكار قوله "وفقا لمقترحات مجموعة من الخبراء في مجال الصحة في البلاد، تقرر وقف استخدام لقاح استرازينيكا مؤقتا؛ لحين صدور قرار وكالة الأدوية الأوروبية".

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