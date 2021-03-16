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مصراوي Masrawy



كتب - محمود مصطفى:

كشف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، عن حكم التبرع لنادي الزمالك للتجديد لأحد اللاعبين.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، ردا على سؤال مصراوي حول حكم التبرع لنادي الزمالك للتجديد لأحد اللاعبين، بأن الأمر جائز شرعا، ولا شيء فيه.

وأوضح مركز الأزهر للفتوى، أنه في الوقت الذي يجوز فيه التبرع للزمالك للتجديد لأحد اللاعبين، إلا أن الأولى مراعاة حاجة الفقراء والمساكين.

وفتح الزمالك الباب أمام جمهور النادي لجمع التبرعات للتجديد للاعب التونسي فرجاني ساسي.

وكشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك عن حضور السيدة سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات الفارس الأبيض، إلى مقر النادى من أجل التبرع بمبلغ مالي قيمة قرطها الذهبى للمساهمة فى تجديد عقد التونسي فرجانى ساسى نجم الفريق.

وقال موقع الزمالك الرسمي، "يوما بعد يوم يثبت جمهور نادى الزمالك عشقه للكيان، وأنه يضرب نموذجا فى الانتماء، والوفاء لعهد قطعه على نفسه بدعم النادي فى مختلف الأوقات، واليوم فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بحكاية عشق جديدة للنادى بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبى الذى باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، السيدة سوزان ووجه لها الشكر على مشاعرها، ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

كما منح نائب رئيس النادى السيدة سوزان محمد قنديل علم النادي وتذكار خاص، ووعدها بمقابلة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بناء على طلبها حيث ستوجه له رسالة من قلب أم للدولي التونسي.

واستقبل الدولى التونسي فرجاني ساسي السيدة سوزان قبل انطلاق المران، ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادي واستقبلها بحفاوة بالغة، حيث طالبته بالاستمرار في نادي الزمالك الفترة القادمة، ووعدها النجم التونسي بالبقاء من أجل جماهير النادي.