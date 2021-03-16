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صرف ألف جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان

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صرف ألف جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان صرف ألف جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان

مصراوي Masrawy

12:31 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة مالية قدرها ألف جنيه لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل جائحة .

وأعلن رئيس الجامعة في بيان له، الثلاثاء، أنه شدد على ضرورة صرف هذه المكافأة قبيل شهر رمضان المبارك لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال؛ نظرًا للجهد المبذول، ودعمًا لهم، وتخفيفًا عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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