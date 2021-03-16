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شاهد "لحود مكشوفة ورفات مبعثرة" بمقبرة بقلوة.. و"البلدية": مسألة وقت

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شكاوى للأهالي من عبث الحيوانات وتجمع مياه السيول والتسوير مطلبهم

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اشتكى عددٌ من أهالي محافظة قلوة من إهمال مقبرة قديمة بقرية الخُلف الأثرية التي تكشفت اللحود؛ حيث ظهر الرفات في بعضها؛ وذلك بتأثير السيول وعبث الحيوانات السائبة.

وقال أحد سكان القرية لـ"سبق": "الموقع بالكامل له علاقة بالهيئة العامة للسياحة وسبق للجنة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلدية عاينت الموقع منذ قرابة عام ودوّنت محضر بحاجة المقبرة الى تسوير ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأضاف: "المقبرة تكشفت اللحود وظهر الرفات في بعض القبور، وأخرى عبثت بها الحيوانات، وكل مطالبتنا بإكرام هذه القبور بالتسوير وتصريف السيول عنها".

وأوضح محمد خميس العويفي؛ رئيس بلدية قلوة، لـ"سبق": "أُدرجت ضمن الأولويات من المجلس البلدي، وستقوم البلدية بتنفيذها في حال توافر إمكانات وتوفر ميزانية للمقابر، هي مسألة وقت فقط وسيتم التنفيذ بالشكل المطلوب، إن شاء الله".

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محافظة قلوة مقبرة قديمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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