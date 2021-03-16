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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وجَّه مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحرصه على دعم المواطن البسيط ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وقال النائب عاطف مغاوري إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، تؤكد سعي الدولة نحو تحسين أوضاع المواطنين، وانحيازه لمحدودي الدخل.

وأضاف مغاوري، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن الرئيس يحرص على تحسين أحوال المعيشة للمصريين وزيادة دخولهم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من القرارات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مضي الدولة قدمًا نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووجه النائب هاني أباظة، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لانحيازه الدائم للمصريين في الوقت الذي تتقشف فيه الدول الأخرى؛ نظرًا لجائحة كورونا، قائلًا إن زيادة الأجور تعد هدية الرئيس للمواطن البسيط.

وأشاد النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي برفع الأجور وزيادة المعاشات، مؤكدًا أنه يحنو على المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتَي الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.