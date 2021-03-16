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: منشور الداخلية عن مخدر جديد "غير صحيح"

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الحكومة: منشور الداخلية عن مخدر جديد "غير صحيح" : منشور الداخلية عن مخدر جديد "غير صحيح"

مصراوي Masrawy

12:15 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف، مُوضحةً تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، وأنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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