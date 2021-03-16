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هنجملها.. وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يزرعان 1500 شجرة زيتون

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هنجملها.. وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يزرعان 1500 شجرة زيتون هنجملها.. وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يزرعان 1500 شجرة زيتون

مصراوي Masrawy

12:09 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات بزرع 1500 شجرة زيتون داخل ديوان محافظة المنوفية، ضمن مبادرة "هنجملها".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور علي حامد الزقم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.

وقال وزير القوى العاملة: إن المبادرة تهدف إلى تجميل المحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدًا بدعم المحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

من ناحيته، أكد المحافظ حرصه على زراعة كافة الأماكن بالمحافظة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، مشيدا بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

ومن ناحيته، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

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