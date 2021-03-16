أخبار عاجلة

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه -
البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لأول مرة.. "الزراعة" تنتج طماطم من بذور مصرية 100 %- صور

Print
لأول مرة.. "الزراعة" تنتج طماطم من بذور مصرية 100 %- صور لأول مرة.. "الزراعة" تنتج طماطم من بذور مصرية 100 %- صور

مصراوي Masrawy

12:05 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة، إن فريق مركز البحوث الزراعية، نجح في إنتاج تقاوي طماطم مصرية فائقة الجودة وبإنتاجية بلغت 60 طنا في الفدان، والتي توفر على الدولة ملايين الجنيهات التي كانت مخصصة للاستيراد.

ويصل طول التقاوي الجديدة للطماطم المصرية داخل الصوب الزراعية الى 4 أمتار، حيث يعمل المشروع بمتابعة وتكليفات يومية من الرئيس عبد الفتاح ، ويحدث إنتاج طماطم مصرية لأول مرة بعد أن كانت تستورد كل التقاوي من الخارج.

وتتميز هذه التقاوي بتحملها لأجواء مناخية مختلفة وقاوم الإصابة بالأمراض، ويتم الزراعة بها حاليا في مصر وفي المزارع المصرية ببعض الدول الأفريقية.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين دول العالم في إنتاج الطماطم بطاقة 6 مليون طن تزرع على 3 مواسم، ورغم ذلك لا يتم تصدير سوى 3% فقط من الإنتاج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزيرة التضامن الاجتماعي: السيسي آمن بقدرات المرأة وبأهمية شراكتها في البناء والتنمية

وزيرة التضامن الاجتماعي: السيسي آمن بقدرات المرأة وبأهمية شراكتها في البناء والتنمية

شبكة عيون الإخبارية