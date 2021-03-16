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مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية يتعهد بتعزيز الحكم الرشيد والسلام

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مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية يتعهد بتعزيز الحكم الرشيد والسلام مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون السياسية يتعهد بتعزيز الحكم الرشيد والسلام

مصراوي Masrawy

11:21 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

أديس أبابا - أ ش أ

تعهد السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي حديثًا للشؤون السياسية والسلام والأمن، بتعزيز الحكم الرشيد والسلام والاستقرار والأمن وحقوق الإنسان في جميع أنحاء إفريقيا، جنبًا إلى جنب مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية من أجل السلام، تحت رعاية رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

وأكد المفوض -في بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء- على الضرورة الملحة لمنع النزاعات، قائلاً "يجب علينا تعزيز المجتمعات المفتوحة والديمقراطية الشاملة لتمكين مجتمعاتنا، وتحسين الحياة، والعمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن البشري"، من أجل جني مكاسب الازدهار في أفريقيا.

وتابع إنه سيعمل على تنفيذ خطة الاتحاد الأفريقي، وتعزيز الديمقراطية، وتعزيز الشراكات الشاملة، وتقوية القدرات في عمليات السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وبشأن تعزيز المواقف الأفريقية على الصعيد العالمي، قال المفوض بانكول إنه سيتواصل بشكل استراتيجي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتحديداً أعضاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وأعضاء المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهم حاليًا كينيا والنيجر وتونس، من أجل متابعة الأولويات الاستراتيجية لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وداخل هيئات صنع القرار الأخرى التابعة للأمم المتحدة ومع أصدقاء وشركاء أفريقيا.

وأعلن عن إصدار دورية ربع سنوية حول حالة الحكم والسلام والأمن في إفريقيا في سياق إصلاحات الاتحاد الأفريقي، كما أكد على أسلوب إدارته الذي سيكون "شاملاً وتشاركيًا وخاضعًا للمساءلة، ويقود تنفيذ الأطر والآليات المؤسسية للاتحاد الأفريقي، بما يتماشى مع مبادئ وسياسات الاتحاد الأفريقي"، ويرسخ بقوة أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

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مصراوي Masrawy

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