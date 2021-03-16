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إيران تبدأ التجارب البشرية على لقاح "فخرا"

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إيران تبدأ التجارب البشرية على لقاح "فخرا" إيران تبدأ التجارب البشرية على لقاح "فخرا"

مصراوي Masrawy

11:18 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

وكالات:

بدأت إيران المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا باسم "فخرا"، الثلاثاء، وكان نجل العالم النووي المغتال محسن فخري زادة أول من تم تطعيمه به، وذلك بحضور وزيري الدفاع والصحة.

وفي كلمة خلال مراسم إزاحة الستار عن اللقاح الجديد بوزارة الدفاع الإيرانية، أشاد محمد كريمي مدير مشروع لقاح "فخرا" بأنشطة منظمة البحوث والإبداع الدفاعية في مجال مكافحة كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا".

وقال كريمي: "منذ بداية تفشي وباء كورونا، عملت هذه المنظمة وبالاتكاء على القوى العاملة المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة لديها، فضلا عن وجود بنية تحتية متخصصة مناسبة، وبجهود الدكتور محسن فخري زاده (رئيس المنظمة المغتال) وبذلت جهدا خاصا لمكافحة المرض".

وأضاف: "بدأت عملية البحث والتطوير للقاحكوفيد 19 في مارس 2020، وعزل هذا الفيروس من 35 ألف عينة من المرضى الإيرانيين وزراعة 30 عزلة مناسبة، وتم اختيار أول بذرة لقاح وإنتاجها من بين هذه العينات، ومن خلال إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات للتعرف على الفيروس، تم اختيار المرشح للقاح إلى مرحلة الإنتاج التجريبي في يونيو 2020."

وتابع: "بعد إجراء الفحوصات المخبرية والحيوانية على أكثر من 650 حيوانا من أنواع مختلفة من الفئران والأرانب وخنازير غينيا والقرود، تم إثبات سلامة وفعالية اللقاح وأحيل ملف هذا اللقاح إلى إدارة الغذاء والدواء".

وأوضح أنه في نفس الوقت بدأ تصميم وإنشاء مصنع للإنتاج الواسع لهذا اللقاح، وأضاف: "يتم تنفيذه بسرعة، ونأمل أن يدخل مرحلة الإنتاج في الصيف".

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