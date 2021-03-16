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الإمارات: استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية تحد سافر للمجتمع الدولي

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الإمارات: استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية تحد سافر للمجتمع الدولي الإمارات: استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية تحد سافر للمجتمع الدولي

مصراوي Masrawy

11:14 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

أبوظبي - أ ش أ

أدانت الإمارات واستنكرت بشدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط بالسعودية، من خلال صاروخين باليستيين، وطائرة مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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