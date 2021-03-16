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السديس يدشّن مبادرة "ننجزها ولا نتجاوزها" بوكالة شؤون المسجد النبوي

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السديس يدشّن مبادرة "ننجزها ولا نتجاوزها" بوكالة شؤون المسجد النبوي السديس يدشّن مبادرة "ننجزها ولا نتجاوزها" بوكالة شؤون المسجد النبوي
تعزّز إنجاز الأعمال.. وتهدف إلى تطوير أساليب العمل والنظام التقني للمعاملات

السديس يدشّن مبادرة

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، مبادرة "ننجزها ولا نتجاوزها"، التي تهدف إلى تعزيز إنجاز الأعمال وتطوير أساليب العمل والنظام التقني بوكالة شؤون المسجد النبوي.

وأكّد أن العمل أمانة وإنجازه يتطلّب الإتقان الذي يسهم في تطوير بيئة العمل والنظام التقني المتاح، ويساعد على إنجاز المعاملات التي تعدّ مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أهمية تطوير العمل والنظام التقني لإنجاز المعاملات كافة والأعمال أولاً بأول، مؤكداً ضرورة حوكمة الإدارات التي تواجه بعض التأخير في إنجاز معاملاتها.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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