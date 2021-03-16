أخبار عاجلة

البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب -
رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصادر يمنية: الحوثيون يحرقون مزارع ومنازل المواطنين شمال الضالع

Print
مصادر يمنية: الحوثيون يحرقون مزارع ومنازل المواطنين شمال الضالع مصادر يمنية: الحوثيون يحرقون مزارع ومنازل المواطنين شمال الضالع

مصراوي Masrawy

11:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

صنعاء - أ ش أ

أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية لجأت إلى إحراق مزارع ومنازل المواطنين في مناطق شمال الضالع، جنوبي اليمن، وذلك رداً على الهزائم والانكسارات التي تتكبدها على يد القوات المشتركة .

وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) - إن " ميليشيا الحوثي الإرهابية أحرقت مزارع ومنازل المواطنين في منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة"، موضحة أن الميليشيا أقدمت على إحراق منزل القيادي بالمقاومة الشعبية شايف ناجي سنان الكائن بمنطقة الفاخر.

وأوضحت أن الميليشيات الحوثية المنتشرة في خطوط تماس جبهات الضالع تعيش في حالة هلع وذعر، مما دفعها إلى الانتقام بإحراق ممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها خاصة القريبة من المواجهات.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمني كانت قد أحرزت تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية