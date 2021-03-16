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رويترز: توقف تطبيق "سيجنال" عن العمل في الصين

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رويترز: توقف تطبيق "سيجنال" عن العمل في الصين رويترز: توقف تطبيق "سيجنال" عن العمل في الصين

مصراوي Masrawy

10:52 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

وكالات:

أفادت وكالة "رويترز" بأن تطبيق التراسل المشفر "سيجنال" لم يعد يعمل في الصين دون استخدام افتراضية صباح الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه تعذر أيضا الوصول إلى موقع "سيجنال" في الصين صباح الثلاثاء، مضيفة أن الفريق الإعلامي للتطبيق لم يرد على طلب التعليق، كما لم يتسن الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.

وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وشهد استخدام "سيجنال" زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بعد 6 يناير عندما قام تطبيق "واتساب" بتحديث شروط الخصوصية واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة "فيسبوك" والوحدات التابعة لها.

والشهر الماضي، حظرت الصين تطبيق "كلوب هاوس"، الذي يسمح للمستخدمين بمناقشة مواضيع حساسة مع أشخاص في الخارج، بما في ذلك تايوان، والتعامل مع أقلية "الأويغور" المسلمة في البلاد.

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