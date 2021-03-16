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كورونا حول العالم: الإصابات 120.2 مليون ومنح أكثر من 381 مليون جرعة لقاح

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كورونا حول العالم: الإصابات 120.2 مليون ومنح أكثر من 381 مليون جرعة لقاح كورونا حول العالم: الإصابات 120.2 مليون ومنح أكثر من 381 مليون جرعة لقاح

مصراوي Masrawy

10:49 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 120.2 مليون حتى صباح الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 381 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 120 مليونا و217 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 68.2 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و660 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 381 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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