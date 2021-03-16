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رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ 2104 مساجد بمناطق المملكة

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رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ 2104 مساجد بمناطق المملكة رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ 2104 مساجد بمناطق المملكة
الشؤون الإسلامية: 314 مخالفة من منسوبي المساجد خلال الأسبوع السادس

رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ 2104 مساجد بمناطق المملكة

كشف تقرير أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية عن رصد 314 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فوراً، وذلك خلال الأسبوع السادس؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 2104 مساجد بمناطق المملكة، تمت معالجة الملاحظات فيها فوراً.

تفصيلاً، نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 21288 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع السادس؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار ، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفّذتها الوزارة خلال ستة أسابيع 125435 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد، اليوم الثلاثاء، الثالث من شهر شعبان لعام 1442هــ، لعدد الجولات الرقابية التي نفّذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع السادس، تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أيّ قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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