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شاهد أقوى عاصفة رملية منذ عقد.. ضربت 12 مقاطعة بالصين

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شاهد أقوى عاصفة رملية منذ عقد.. ضربت 12 مقاطعة بالصين شاهد أقوى عاصفة رملية منذ عقد.. ضربت 12 مقاطعة بالصين
الضباب البرتقالي يلغي مئات الرحلات الجوية

شاهد أقوى عاصفة رملية منذ عقد.. ضربت 12 مقاطعة بالصين

أفادت الصين بأن عاصفة رملية عنيفة ضربت يوم الاثنين، 12 مقاطعة شمال البلاد، كانت الأشد من نوعها منذ العقد الماضي.

وقالت الشبكة: إن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أصدر إنذارًا باللون الأصفر؛ حيث غطت عاصفة من الغبار الكثيف العاصمة الصينية بكين الاثنين، ووصفها مكتب الأرصاد الجوي بأسوأ عاصفة رملية منذ عقد من الزمن.

وألغيت مئات الرحلات الجوية أو أوقفت؛ لأن السماء كانت مغطاة بضباب برتقالي حيث حملت الرياح القوية القادمة من منغوليا الرمال إلى بكين؛ حسب موقع " اليوم".

وتسببت العاصفة في ارتفاع غير مسبوق في قياسات تلوث الهواء؛ حيث بلغت مستويات التلوث في بعض المناطق 160 ضعف الحد المقبول.

وتُحدد منظمة الصحة العالمية حاليًا مستويات آمنة لجودة الهواء بناء على تركيز الجسيمات الملوثة.

وبحسب وكالة "فرانس برس" بلغ التلوث في ست مناطق مركزية بالصين "أكثر من 8100 ميكروغرام لكل متر مكعب". الصين عاصفة رملية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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