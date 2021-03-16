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رئيس إسرائيل يبدأ جولة أوروبية.. إيران وحزب الله على الطاولة

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رئيس إسرائيل يبدأ جولة أوروبية.. إيران وحزب الله على الطاولة رئيس إسرائيل يبدأ جولة أوروبية.. إيران وحزب الله على الطاولة

مصراوي Masrawy

10:37 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

تل أبيب/برلين- (د ب أ):

يبدأ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل كلا من ألمانيا وفرنسا والنمسا، وتستمر حتى بعد غد الخميس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنهما سيجريان مع صناع القرار في هذه الدول محادثات حول المخاطر المترتبة على تعاظم قوة حزب الله في لبنان والبرنامج النووي الإيراني.

كما سيتم التطرق إلى قضية فتح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقات ضد إسرائيل.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بريفلين في برلين اليوم.

وجاء في بيان لمكتب شتاينماير أن الرئيسين يرغبان أيضا في مناقشة جائحة والتوزيع العادل للقاحات عالميا.

ويتمتع شتاينماير وريفلين بعلاقة صداقة منذ فترة طويلة.

وزار شتاينماير إسرائيل في يناير من العام الماضي. وكان أول رئيس دولة ألماني يلقي خطابا في المنتدى العالمي للهولوكوست في ياد فاشيم.

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