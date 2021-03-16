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وزير الإسكان يستعرض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير الفسطاط

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وزير الإسكان يستعرض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير الفسطاط وزير الإسكان يستعرض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير الفسطاط

مصراوي Masrawy

10:03 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- مصراوي:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعراض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، بمحافظة القاهرة، ضمن جهود الوزارة لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، ومحافظة القاهرة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، تشمل تطوير حديقة الفسطاط، وربطها بحديقة عين الصيرة التى يجرى الانتهاء من تطويرها، وكذا تطوير المناطق المحيطة بمنطقة سور مجرى العيون "المدابغ سابقاً" التى يتم تطويرها حالياً، على غرار ما يتم إنشاؤه حالياً بمشروع تطوير سور مجرى العيون، وما تم تنفيذه سابقاً فى مشروع تطوير روضة السيدة "تل العقارب سابقاً".

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، والسماح لها بالعودة لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

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