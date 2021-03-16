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اليوم - البنك المركزي: 100مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% حتى 30 سنة لدعم محدودي الدخل

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