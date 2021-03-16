ديوان المظالم.. 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين

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تهدف إلى توفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين تحقيقاً للجودة والأداء

مكّنت خدمة "مواعيدي" عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم، أكثر من 515 ألف مستفيد، بهدف قياس الأداء للعمل القضائي في خدماته ومحاكمه، والحرص على توفير الخدمة القضائية بمختلف مساراتها لأطراف الدعوى.

وتتيح الخدمة لأطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، ويمكن البحث عن المواعيد بمحدّدات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد، وإمكانية تصدير البيانات المستعلم عنها بصيغة Excel أو PDF.

كما تتيح الخدمة إمكانية إخفاء أو إظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث بشرط تسجيل الدخول على منصة معين بحساب مفعّل من خلال عدة خطوات تتمثل في الدخول على الرابط الأساسي لمنصة معين، ثم اختيار الخدمات القضائية، ثم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على الجوّال المسجّل في النظام؛ وبعد نجاح عملية التسجيل تظهر جميع الخدمات ومن ضمنها خدمة (مواعيدي).

تأتي هذه الخدمة ضمن عددٍ من الخدمات التي وفرتها منصة مُعين الرقمية، تمثل هدفاً من أهداف إستراتيجية ديوان المظالم وما تسعى إليه في التحول الرقمي لجميع خدماته، وتوفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين؛ تحقيقاً للجودة والأداء في منظومة العمل القضائي الرقمي، وما يتواكب مع مستجدات التحول الرقمي.ديوان المظالم منصة معين