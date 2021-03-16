أخبار عاجلة

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب -
رئيس قرغيزستان ورئيس وزرائه يمنحان "سفير المملكة" وسامَ الصداقة والسلام ووسام الشرف -
"سبق" تستعرض جهود بلديات الطائف في متابعة المحال التجارية... التفاصيل -
شاهد.. "إسلامية الرياض" تطلق مبادرة "مساجدنا بوابة لوقايتنا" -
وسط انهيار واسع لصفوف الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر 5 مواقع في تعز -
"القصبي": "الإعلامي الوعيل" عشق مهنته ومنحها أجملَ أيام عمره بتفانٍ وإخلاص -
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ديوان المظالم.. 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين

Print
ديوان المظالم.. 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين ديوان المظالم.. 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين
تهدف إلى توفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين تحقيقاً للجودة والأداء

ديوان المظالم.. 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين

مكّنت خدمة "مواعيدي" عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم، أكثر من 515 ألف مستفيد، بهدف قياس الأداء للعمل القضائي في خدماته ومحاكمه، والحرص على توفير الخدمة القضائية بمختلف مساراتها لأطراف الدعوى.

وتتيح الخدمة لأطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، ويمكن البحث عن المواعيد بمحدّدات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد، وإمكانية تصدير البيانات المستعلم عنها بصيغة Excel أو PDF.

كما تتيح الخدمة إمكانية إخفاء أو إظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث بشرط تسجيل الدخول على منصة معين بحساب مفعّل من خلال عدة خطوات تتمثل في الدخول على الرابط الأساسي لمنصة معين، ثم اختيار الخدمات القضائية، ثم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على الجوّال المسجّل في النظام؛ وبعد نجاح عملية التسجيل تظهر جميع الخدمات ومن ضمنها خدمة (مواعيدي).

تأتي هذه الخدمة ضمن عددٍ من الخدمات التي وفرتها منصة مُعين الرقمية، تمثل هدفاً من أهداف إستراتيجية ديوان المظالم وما تسعى إليه في التحول الرقمي لجميع خدماته، وتوفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين؛ تحقيقاً للجودة والأداء في منظومة العمل القضائي الرقمي، وما يتواكب مع مستجدات التحول الرقمي.ديوان المظالم منصة معين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟

إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟

شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد

شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد

دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب

دراسة علمية نفسية: جهود الدولة أسهمت في تحسين الجوانب النفسية لذوي شهداء الواجب

شبكة عيون الإخبارية