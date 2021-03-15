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وزيرة التخطيط: رغم الجائحة تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

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وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة وزيرة التخطيط: رغم الجائحة تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

مصراوي Masrawy

11:39 م الإثنين 15 مارس 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقدم 9 مراكز على مستوى العالم في تقرير كامبريدچ للتنمية المستدامة رغم تحديات جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمتها، خلال ندوة افتراضية نظمتها مكتبة الإسكندرية الإثنين، بعنوان "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا"، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأهدافها في ظل جائحة كورونا ودور الأفراد والمؤسسات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قالت السعيد إن التجربة التنموية المصرية تشهد جهود كبيرة على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم نتيجة انتشار الجائحة، حيث جاءت مصر في المركز الـ83 على مستوى العالم في تقرير التنمية المستدامة الصادر من كامبريدج بدلاً من المركز الـ92 في عام 2019، ومازال هناك تحديات بحاجة إلى العمل من بينها مشاركة المرأة ومحو الأمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحيز المالي المصري وقت الجائحة كان كافيًا لمساندة الاقتصاد المصري، إذ حققت نموًا اقتصاديًا بلغ 5.6% في الربع الأول 2019/ 2020 ، وتراجع معدل البطالة إلى 7.5%، كما انخفض مؤشر التضحم إلى 5%، واسترد الاحتياطي النقدي العالمي عافيته، مشيرة إلى أن الإجراءات التي أتخذتها منذ بداية الجائحة في التوزان بين النشاط الاقتصادي واتخاذ الإجرارات الاحترازية ساهم في هذا الصمود.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية إن الندوة تأتي في إطار استمرار المكتبة في تقديم خدماتها العلمية للجمهور إلكترونيًا في ظل التوقف العام بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الفعالية ضمن سلسلة ندوات افتراضية تنظمها المكتبة لمناقشة أحدث المستجدات العلمية المرتبطة بوباء ، وسبق أن ناقشت الندوات موضوعات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبيئة.

شارك في الندوة السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، بمشاركة أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور حسين أباظة، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

كورونا.. لحظة بلحظة

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