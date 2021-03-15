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وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يطلقان عروض مسرح المواجهة والتجوال (صور)

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وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يطلقان عروض مسرح المواجهة والتجوال (صور) وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يطلقان عروض مسرح المواجهة والتجوال (صور)

مصراوي Masrawy

11:32 م الإثنين 15 مارس 2021

(مصراوي):

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عروض مسرح المواجهة والتجوال في المحافظة السادسة ضمن الخطة التي تستهدف خلالها وزارة الثقافة 14 محافظة حتي يونيو 2021 بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشهدا العرض المسرحي ولاد البلد بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والقيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين.

وقالت عبدالدايم إن مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى نشر الوعي والتنوير في ربوع والتصدي للتعصب، فضلًا عن الارتقاء بالسلوك الإنساني وتنمية الفكر من خلال طرح القضايا المعاصرة.

وأشارت إلى أن الوزارة تتطلع للوصول إلى أكثر من 600 ليلة عرض بنهاية العام الحالي، وتابعت أن محافظات الجمهورية ستشهد تقديم عدد من العروض المسرحية، حيث يصل عددهم لـ9 عروض بدأت من فبراير الماضي وتستمر حتى يونيو المقبل.

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