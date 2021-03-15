"روز اليوسف" تطلق أولى مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية"

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إطلاق عدد من المؤتمرات حول مفهوم "الجمهورية الثانية" على نحو ماجاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف الطاهري أن المؤتمر الأول من المقرر أن ينعقد الخميس المقبل، ويتناول "الإعلام والجمهورية الثانية" فى مقر مؤسسة روزاليوسف، مشيرًا إلى أنه بمجرد طرح الأمر على الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ثمن هذه المبادرة وتوقيتها، معربًا عن سعادته أن تأتى من مجلة روزاليوسف.

وقال الطاهرى إن مؤسسة روزاليوسف تعتز كثيرا بالكاتب الصحفى كرم جبر رئيس مجلس إدارتها الأسبق وأحد أهم الأسماء فى تاريخها، مؤكدا فى الوقت ذاته أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام أعرب عن تقديمه كل أوجه الدعم لإنجاح هذه المؤتمرات وهو ما يؤكد على حيوية الإسهام الفكرى المطلوب من المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ولفت الطاهرى إلى أن الأمر لم يختلف عند توجيه الدعوات إلى الحضور وفى مقدمتهم المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك بالنسبة للكاتب الكبير مفيد فوزى والذى سيقوم بإدارة الحوار.

وأعرب الطاهرى عن تقديره البالغ للإعلامين ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا دعمهم للمؤتمر وتأكيد حضورهم حيث من المقرر مشاركة الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير الدستور، والكاتب الصحفي هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، والإذاعي الكبير طارق أبو السعود رئيس شبكة راديو النيل والمشرف العام على الراديو 9090، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والكاتبة الصحفية مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

ولفت إلى أن المؤتمر يعقد من خلال جلسة مغلقة ومن المقرر أن تشهد بيانا ختاميا يعكس ماتضمنته من أفكار من قبل الحضور.

يذكر أن العدد الجديد لروزاليوسف جاء تحت عنوان " تاريخ جديد يكتب فى مصر.. ماذا تعنى الجمهورية الثانية"، وتصدر بورتريه الرئيس عبد الفتاح السيسى بريشة الفنان سامى أمين، العدد الجديد لروزاليوسف أكبر المجلات السياسية فى العالم العربى والذى يرأس تحريرها الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، وتناول العدد التأصيل السياسى والدستورى لإعلان الجمهورية الثانية وجاء فى صدارة الغلاف "أقلام سودانية تكتب لروزاليوسف.. الزهد المصرى لم يكن تجاهلا"، وضم العدد تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادى والذى جاءت تحت عنوان: "طفلة المعادى ضحية فكر أباح وطء الصغيرة والاستمتاع بالرضيعة"، كما تناول العدد الجديد الحلقة الثانية لملف الدولة والتصنيع، وملف تحت عنوان: "بابا الفاتيكان والحج إلى العراق"، و"الدولة العميقة فى الولايات المتحدة".