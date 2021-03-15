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الدورة 54 لوزراء الصحة العرب تناقش تداعيات الجائحة على المنطقة

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الدورة 54 لوزراء الصحة العرب تناقش تداعيات الجائحة على المنطقة الدورة 54 لوزراء الصحة العرب تناقش تداعيات الجائحة على المنطقة
عُقدت افتراضياً وبحثت عدداً من الملفات المهمة

الدورة 54 لوزراء الصحة العرب تناقش تداعيات الجائحة على المنطقة

عُقد اليوم افتراضياً اجتماع أعمال الدورة 54 لمجلس وزراء الصحة العرب لمواجهة الأعباء الصحية لجائحة كورونا، بمشاركة وزراء الصحة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثلين عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

بحث الاجتماع عدداً من الملفات المهمة، أهمها تلك المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) على المنطقة العربية في المجال الصحي، بالإضافة إلى تداعياتها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية.

ونوقش في الاجتماع الوزاري عدد من المواضيع المهمة، في مقدمتها: التطورات الجديدة، واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد، وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس سواء فيما يتعلق بموضوعات الصحة والبيئة، وتوحيد التشريعات الصحية، وإعداد إستراتيجية عربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف في مايو المقبل، بالإضافة إلى المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية