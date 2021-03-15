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أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف بالصواريخ والمسيَّرات

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أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف بالصواريخ والمسيَّرات
متحدثة الخارجية قالت إن "تصرفات الميليشيا لا تشير إلى أنها ترغب بالسلام"

أمريكا تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف السعودية بالصواريخ والمسيَّرات

في الوقت الذي تحاول فيه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصعيد هجماتها على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش والتحالف، دانت الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين بشدة كل المحاولات الحوثية لاستهداف الأراضي بالصواريخ والمسيَّرات.

وتفصيلاً، قالت نائبة المتحدث باسم الخارجية، جالينا بورتر: إن هذه المحاولات غير مقبولة وخطيرة، وتهدد حياة المدنيين. مشيرة إلى قلق بلادها العميق من جراء الانتهاكات الحوثية، حسب "العربية نت".

ودعت المسؤولة الأمريكية الميليشيا إلى الالتزام بشكل جدي بوقف إطلاق النار، والانخراط في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والتعاون مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركنغ. مؤكدة أن تصرفاتها لا تشير إلى أنها ترغب بالسلام.

وأكدت بورتر في مؤتمر عبر الهاتف أنه حان الوقت للحوثيين للمجيء إلى طاولة المفاوضات، والالتزام بالسلام والدبلوماسية في المنطقة، موضحة أن هناك خطة أمريكية مُحكمة لوقف إطلاق النار في كل أنحاء اليمن، تتضمن عناصر تعالج الوضع الإنساني، وهذه الخطة موجودة أمام الحوثيين منذ أيام.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن الاثنين إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخَين باليستيَّين تجاه مدينة خميس مشيط، مؤكدًا سقوط الصاروخَين بمنطقتَين حدوديتَين غير مأهولتَين.

وأضاف بأن الصاروخَين أُطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، مشددًا على أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

يُذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت قد كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب السعودية وأمنها، وشاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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