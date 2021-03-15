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الصين على رأس جدول الأعمال في اجتماع بين وزراء أمريكيين ويابانيين

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الصين على رأس جدول الأعمال في اجتماع بين وزراء أمريكيين ويابانيين الصين على رأس جدول الأعمال في اجتماع بين وزراء أمريكيين ويابانيين

مصراوي Masrawy

11:23 م الإثنين 15 مارس 2021

طوكيو - (د ب أ)

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أول اجتماع شخصي لهما مع نظرائهما اليابانيين في طوكيو غدًا الثلاثاء، مع احتمال أن تهيمن الصين على المحادثات.

وخلال أول زيارة خارجية لهما إلى إلى اليابان، سيجري بلينكن وأوستن، وهما عضوان بارزان في إدارة الرئيس جو بايدن، ما يسمى بمحادثات 2+2 مع وزير الخارجيةالياباني توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي.

وقال موتيجى خلال اجتماع لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ اليوم، إنه من المتوقع أن يركز اجتماعهم على الصين.

وأضاف موتيجي أن اليابان والولايات المتحدة ستتخذان معا موقفا حازما ضد محاولة الصين الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن.

ويعقد الاجتماع وسط مخاوف بشأن النفوذ المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزيرين الأميركيين "سيؤكدان مجددا التزام الولايات المتحدة بتعزيز تحالفنا وإبراز التعاون الذي يعزز السلام والأمن والازدهار في المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم".

ومن المتوقع أيضا أن يناقشا برنامج النووي والصاروخي، وتغير المناخ، وقضايا حقوق الإنسان، وجائحة المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيجري أيضا محادثات منفصلة مع موتيجي وسيجتمع افتراضيًا مع كبار رجال الأعمال ورائدات الأعمال.

ومن المقرر أن يغادر بلينكن وأوستن إلى كوريا الجنوبية بعد غد الأربعاء.

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