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بيروت - (د ب أ)

نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، في بيان مساء اليوم الاثنين، ما أوردته قناة "الجديد" المحلية، عن تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالثلث المعطل ورفضه صيغة حكومية عرضت عليه في الأيام الماضية بسبب تمسكه بالثلث المعطل.

وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما بثته محطة "الجديد" في نشرتها مساء اليوم عن صيغة عرضت على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتأليف الحكومة الجديدة قوبلت بالرفض والتمسك بالثلث المعطل، هي أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان أنه "لم تعرض على رئيس الجمهورية أي صيغة حكومية جديدة".

كان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرًا.

وفي المقابل قدم الرئيس عون للحريري طرحًا متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة. وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، ومن 18 وزير، بعد 16 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.