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بيدرسون يطرح صيغة دولية جديدة للتسوية السورية بإشراك واشنطن والدول العربية

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بيدرسون يطرح صيغة دولية جديدة للتسوية السورية بإشراك واشنطن والدول العربية بيدرسون يطرح صيغة دولية جديدة للتسوية السورية بإشراك واشنطن والدول العربية

مصراوي Masrawy

11:11 م الإثنين 15 مارس 2021

نيويورك - (أ ش أ):

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، إلى وجود صيغة دولية جديدة فيما يخص حل الأزمة السورية، بإشراك الولايات المتحدة والدول العربية.

وقال بيدرسون في إفادة صحفية، أوردتها قناة " اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، :"قلت إنه من المهم أن نخلق مثل هذه الصيغة الدولية الجديدة بطريقة تجعلنا نشرك جميع الأطراف المختلفة التي لها تأثير على الصراع. بالطبع، يجب أن تشمل بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي، كما أشرت إلى أن هناك حاجة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ".

وأشار بيدرسون إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إطلاق التنسيق لخلق هذه الصيغة حاليا، لافتا إلى أنه من المهم الآن أن تعمل الأطراف لتطوير سياسة تعتمد على آلية لا تسمح لأحد بإملاء شروط التسوية السورية ونتائجها.

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