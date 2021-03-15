أخبار عاجلة

صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
القضاء الأمريكي يغرم آبل 308 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع -
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط شخصين يروجان عقاقير طبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية

Print
ضبط شخصين يروجان عقاقير طبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية ضبط شخصين يروجان عقاقير طبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية

مصراوي Masrawy

03:38 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، شخصين؛ لقيامهما بالترويج لعقاقير طبية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بممارسة نشاط إجرامياً في الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، متخذان من المحل الخاص بهما بدائرة مركز شرطة أشمون مركزاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، والإعلان من خلال بعض القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت بالترويج لنشاطهما المُؤثم في بيع الأدوية لعُملائهما بمُختلف المحافظات وتوافر عقار (لعلاج آلام العظام والمفاصل) مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدفت مقر المخزن الخاص بالمتهمان المشار إليه، حيث أمكن ضبطهما، وعُثر على 3200 عبوة من عقار مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، وممنوع تداوله بالأسواق.

بمواجهه المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية