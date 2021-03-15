وسط إجراءات احترازية.. إقبال جماهيري في أول أيام مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسرة التخفيضات 60% (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية وسط إقبال جماهيري على كافة المنافذ.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021م وقرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

ويتم توفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع غذائية "استراتيجية– أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية– ملابس ومفروشات– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى أكثر من (750) فرع على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولي (عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين) وإنشاء (4 سرادقات ) بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية، الصناعية)، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولي عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولي وذلك خلال فترة المبادرة .

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.