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تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر بتهمة سبّ "الخطيب"

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تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر بتهمة سبّ "الخطيب" تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر بتهمة سبّ "الخطيب"

مصراوي Masrawy

02:42 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، حبس جهاد الغزالي 3 أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 30 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب.

وكان جهاد غزالي تقدم باستئناف على حكم أول درجة القاضي بحبسه بتهمة سب وقذف الخطيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في دعوى مجلس الأهلي أن المتهم جهاد الغزالي زعم أنه أحد مشجعي الأهلي (مدفوعاً من آخرين)، وقاد حملة ممنهجة حفلت بالسباب والأكاذيب والإساءات التي طالت الأعراض وسمعة العائلات من خلال بث فيديوهات متعددة على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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