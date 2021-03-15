ضبط 3938 قضية سرقة تيار كهربائي و1158 قضية تموينية في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة؛ لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.

أسفرت جهود الحملات، عن ضبط (3938) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط (1158) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

تم تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.