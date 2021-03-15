أخبار عاجلة

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
تعرَّف على أسعد دولة في العالم وأتعسها.. طبقاً لتصنيف الأمم المتحدة -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة شمال المملكة -
بايدن: انسحابنا من أفغانستان بحلول الأول من مايو "لن يكون قرارًا سهلًا" -
​تبدأ اليوم.. الأرصاد: موجة حارة حتى الثلاثاء المقبل -
ماعز بري يقتحم بلدة بريطانية ويشل حركة المرور فيها -
جولة داخل "عالم سوبر نينتندو".. حديقة تفاعلية مع شخصياتك المفضلة -
أرقام قياسية لمبيعات الأسلحة بأمريكا عام 2020.. ما السبب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأمن الاقتصادي يضبط 2910 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

Print
الأمن الاقتصادي يضبط 2910 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد الأمن الاقتصادي يضبط 2910 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

02:28 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2910 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط 152 قضية متنوعة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | 19 مارس 2021 - يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

آخر النهار | يكشف التفاصيل عن رد مصر على بيان 31 دولة بخصوص حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية