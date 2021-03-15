الأمن الاقتصادي يضبط 2910 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2910 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط 152 قضية متنوعة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.