ضبط مدير صيدلية بحوزته 5100 عبوة أدوية مهربة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن صيدلية، بحوزته (5100 عبوة وقرص خاصة بالأمراض المزمنة بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، وضبط جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.