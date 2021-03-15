أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع وتنفيذ 152حكمًا قضائيًا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عدة حملات؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة).

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 23 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 152حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 1470مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.