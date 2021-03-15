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إحالة أوراق متهم في قضية "ثأر بالصف" للمفتي.. و10 أبريل النطق بالحكم

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إحالة أوراق متهم في قضية "ثأر بالصف" للمفتي.. و10 أبريل النطق بالحكم إحالة أوراق متهم في قضية "ثأر بالصف" للمفتي.. و10 أبريل النطق بالحكم

مصراوي Masrawy

02:19 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي في قضية ثأر بالصف، وحددت جلسة 10 إبريل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

والمتهم واخر يعاد محاكمتهما في تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بالصف، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 أخرين.

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغًا في 2013، يفيد بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم ما ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام، وحقنًا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التي لم يكتفِ شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

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