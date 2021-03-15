الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهم في خلية بولاق الدكرور الإرهابية

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم سيد محمد عبيد بالسجن المؤبد، بخلية داعش بولاق وإدراج المتهم وكيان داعش على قوائم الإرهابيين، وعدم جواز الدعوى لباقي المتهمين لسابقة الحكم عليهم في ذات التهمة في قضية أخرى.

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة، المتهمين هم "السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل".

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.