أبرزها 8 أطنان مواد غذائية.. ضبط 1234 قضية تموينية متنوعة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1234 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بحوزته (3,45 طن "أسماك ماكريل") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك محل لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته (1,89 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الغربية، بحوزته (3 طن "عدس") يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.